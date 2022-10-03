Öğrencileri taşıyan otobüsle çarpıştı: 3 yaralı

Haber: C. Kutay Aykan

Kaza gece saatlerinde Aşağı Karaköy köyü kavşağında meydana geldi. Kent merkezinden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerini taşıyan A.G. yönetimindeki 14 HO 1059 plakalı Bolu Belediyesi Halk Otobüsü, Aşağı Karaköy köyü kavşağında H.G. yönetimindeki 14 EK 592 plakalı otomobille çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın ardından otomobilde bulunan sürücü ve T.G. ile halk otobüsü içinde cama başını çarpan kadın öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada yaralan ve hastanede tedavi altında bulunan üç kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.