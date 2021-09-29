Haber: Aysun Beykoz

Toplantıda; üniversite öğrencilerinin sağlık, güvenlik, barınma, ulaşım vd konularda ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yürütülen ve planlanan çalışmalar ile alınması gereken ek tedbirler görüşüldü. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından alınması planlanan ek tedbirler hakkında sunum yapılarak toplantıya katılanlara bilgiler aktarıldı. Uzun bir aranın ardından ülke genelinde olduğu gibi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde de yüz yüze başlayacak olan yeni akademik yılının huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi için alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konular ele alınarak, karşılıklı görüş alışverişinde ve değerlendirmelerde bulunuldu.

2021 – 2022 Akademik Yılı’nın hayırlı olmasını dileyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Amacımız, uzun bir aranın ardından yüz yüze başlayan eğitimin akamete uğramaması için pandemi tedbirleri başta olmak üzere, Bolu merkez ve ilçelerdeki tüm kampüslerde, okul ve yurt çevrelerinde gereken bütün tedbirleri alarak, öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde, mutlu ve huzurlu bir ortamda eğitim almalarını ve yeni akademik yılı başarıyla tamamlamalarını sağlamaktır. Okullarımızın açılması ve evlatlarımızın yüz yüze eğitim almalarının devamlılığını sağlamak bizim için çok önemlidir. Bu bağlamda evlatlarımızın problemleri varsa gerekli tedbirleri almak ve çözmek bizim görevimizdir. Gerek İlimizde üniversite öğrencilerinin barınmak için yer bulamadığına dair provokasyonlara karşı gerekse bu süreçte marketlerdeki ve ev kiralarındaki fahiş fiyatların kontrolüne ilişkin tüm tedbirlerimizi aldık ve denetimlere devam ediyoruz” dedi.

“GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİMİZİ ALDIK”

Üniversite okumak için Bolu'ya gelen her bir öğrencinin çok kıymetli olduğunu belirten Vali Ümit, "Öğrencilerimiz bizlere ailelerinin emanetidir. Ailelerimiz müsterih olsunlar. Öğrencilerimizin huzur ortamında güvenli eğitim almalarını sağlamak için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Barınma ve ulaşım başta olmak üzere eğitim yılı başlamadan tedbirlerin alınması için ilgili yetkili kurumlara gerekli talimatlar verildi. İlimizdeki mevcut KYK ve özel yurt kapasitemiz öğrencilerimizin taleplerine karşılık verebilecek nitelikte ve donanımdadır. Öğrencilerimiz tarafından konaklama taleplerinin yoğun olma ihtimaline karşılık ihtiyaç halinde kamu kurumlarımızın misafirhanelerini 15 Kasım 2021 tarihine kadar öğrencilerimizin hizmetlerine açık tutacağız” dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit’in başkanlığındaki toplantıya, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Gürel, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ve ilgili kurum amirleri katıldı.