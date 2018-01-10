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10 Ocak 2018 Çarşamba
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    • “Öğrencilerimize çok teşekkür ederiz”

    Bolu Özel Bilim Koleji Türkiye finallerine son 8 takım arasına adını yazdırmayı başardı. Bu başarı ile gerek öğrenci gerekse Bilim Koleji öğretmen ve velileri gururla namağlup olarak grup maçlarını bitirmenin keyfini yaşadı.

    10 Ocak 2018 Çarşamba 10:55
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    “Öğrencilerimize çok teşekkür ederiz”
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    Haber: Gönül Olutürk

    Yarı Finaller Sakarya Hendek Kapalı Spor Salonunda yapıldı. 4 gün devam eden yarı final heyecanında yapılan son maça Bilim Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Orhan CAN ve Aykut Karagüzel de katıldı. Bursa’yı 28-16 İstanbul Doğa Kolejini 30-20, Zonguldak MTAL’i 22-18 ve Karabük MTAL’i 26-11 mağlup etti. Bu heyecanı doruklara hızla taşıyan Bilim Koleji öğrencileri Karabük’te yapılacak olan “Türkiye Şampiyonu” hedefine ulaşmak için azimle, disiplinli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bilim Koleji Hentbol Antrenörü Gürkan Gümüş yaptığı açıklamada “ Başarı asla tesadüf değildir biz takım olarak hep azmettik. Çalışmalarımızın dönüşlerini aldıkça sporcularımla gurur duyuyorum. Şimdiki hedefimiz Türkiye Şampiyonluğu bu gururu yaşamak umuduyla çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.”  dedi. 

    Gelen başarılar ile ilgili açıklama yapan Bilim Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Can “ Bizler geniş bir aileyiz ve bu ailenin parçası olan gururlu genç beyinlerimiz bizlere her yeni günde farklı dallarda yaşattıkları başarılar için başta değerli velilerimize, eğitmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ederiz. Karabük’te destan yazmaya hazırız. Başarı ve şans öğrencilerimizin yanında, Bilim Koleji ise her koşulda öğrencileriyle olsun.” diyerek öğrencilere başarılar diledi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Özel, Bilim, Koleji, Türkiye

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