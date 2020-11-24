Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Rektörlüğü geçtiğimiz gün sınav sisteminde yaşanan erişim problemleri ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. BAİBÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz ara sınavları, akademik takviminde belirtilen tarihlerinde, hafta başı itibariyle başlamıştır. Üniversitemizin kullandığı ara sınavlarını uygulayan sistem, üniversitemizle birlikte 100’e yakın üniversitenin hizmet aldığı bir bilişim firması üzerinden sağlanmaktadır. Ara sınavların aynı tarih aralığında olmasından, ayrıca ilk ve ortaöğretim kurumlarının da aynı internet altyapısını kullanmasından dolayı oluşan yoğunluklara bağlı olarak geçici tıkanmalar ya da teknik arızaların oluşması her zaman olasıdır” ifadelerine yer verildi.

“ÖĞRENCİLERİMİZE TEKRAR SINAV HAKKI VERİLECEKTİR”

Rektörlük açıklamasında yaşanan sorunlara ilişkin ise şunlar belirtildi: “23 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 13.00 ile 19.00 saatleri arasında, sistemi sağlayan firma üzerinden kaynaklanan diğer üniversitelerle birlikte üniversitemizi de etkileyen bir teknik sorun oluşmuştur. Sınav sisteminde geçici olarak yaşanan olumsuzluk, teknik sorunun özelliğine kıyasla, ilgili firma tarafından en kısa sürede giderilerek öğrencilerimizin Pazartesi (23 Kasım 2020) akşamı 19.00 itibariyle sınavlarına girebilmeleri sağlanmıştır. Teknik sorunun yaşandığı 23.11.2020 Pazartesi günü 13.00-19.00 saatleri arasında sınavına giremeyen öğrencilerimiz için öğretim elemanlarımız bilgilendirilmiş olup, öğrencilerimize tekrar sınav hakkı verilecektir. Ara sınavların belirlenmiş takvimi normal şekilde devam etmektedir.”