“Öğrencilerimizle okullarımızda buluşmayı ümit ediyoruz”

Haber: N. Halid Altundal

Salgın koşullarının hafif seyrettiği ya da virüsün hiç görülmediği köy ve benzeri yerleşim yerlerindeki okullarda 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlaması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararda Merkez Dodurga Abdi Sın İlkokulu/Ortaokulu, Merkez Yıldırım Beyazıt İlkokulu, Merkez Çobankaya Şehit Murat Paçal İlkokulu/Ortaokulu, Merkez Doğancı Ayşe-Yılmaz Becikoğlu İlkokulu/Ortaokulu, Merkez Çimento Çaydurt İlkokulu, Merkez Alıçören Ortaokulu’nun yüz yüze eğitime başlamasına karar verildi. Kar nedeniyle yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tüm hazırlıklar tamamlandı. Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Klavuzu uyarınca maske, mesafe ve hijyen'in sağlanması ile ilgili çalışmalar tamamlanarak okullar eğitime hazır hale getirildi.

OKULLARA ‘TEMİZ’ BELGESİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde yürütülen çalışmalar neticesinde ilimiz genelindeki okulların yüzde 95’i hazırlıklarını tamamlayarak yapılan incelemeler neticesinde ‘Okulum Temiz’ belgesi almaya hak kazandı. Okul içerisinde öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanların maske kullanımıyla ilgili belirlenen kurallar ve gerekli uyarılar yazılı ve görsel olarak paylaşıldı. Okullarda temizlik görevlilerinin iş esnasında maskenin yanı sıra eldiven, bone ve benzeri koruyucuları kullanmaları için önlemler alındı. Okullarda belirlenen noktalarda maske, eldiven gibi atıklar için ayrı olmak üzere elle temas etmeden açılıp kapanabilen atık kutuları yerleştirildi.

ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEYECEK

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Salgından korunma yollarıyla ilgili eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri sürdürülmekte olup, özellikle öğrenciler arasında malzeme alışverişi yapılmaması konusunda gerekli bilgilendirmeleri içeren uyarılar ilgili alanlara asıldı. Ayrıca okullara ziyaretçi kabul edilmemesi başta olmak üzere veliler ve diğer ilgili taraflarca uyulması gereken konular, okulların web siteleri ve diğer iletişim araçları ile duyuruldu” ifadelerine yer verildi.

“TÜM ÖĞRENCİLERİMİZLE OKULLARIMIZDA BULUŞMAYI ÜMİT EDİYORUZ”

Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem başlangıcı mesajı yayımladı. Mesajında öğretmenler, öğrenciler ve velilere hitap eden Sarıcı, “Bazı öğrencilerimiz ile yüz yüze eğitime başlıyoruz ve en kısa zamanda tüm öğrencilerimizle okullarımızda buluşmayı ümit ediyoruz. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. döneminde öğrencilerimizi yetiştirmek için özveriyle yürüteceğiniz tüm çalışmaları yürekten destekliyorum. Sizler görevinizi sevgi ve fedakârlıklarla ifa ediyorsunuz. Bu yolda birlikte çalışacak, omuz omuza yürüyecek ve içinde bulunduğumuz bu zor dönemi birlikte atlatacağız. Bu yıl sınava girecek 8. ve 12. sınıf öğrencilerimizin motivasyonunun yüksek tutulması ve çalışmalarının desteklenmesi önem arz ediyor. Bu sürecin zorluklarının öğrencilerimiz üzerinde bırakacağı olası olumsuz etkinin en az olması bizlerin tüm öğrencilerimizle çok yönlü bir iletişim kanalını canlı tutmamızla mümkün olacaktır. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Döneminin sağlık ve başarı içerisinde tamamlanması temennisiyle, hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.