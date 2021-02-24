Öğrencilerin beklediği açıklama

Haber: Ceylan Beykoz

BAİBÜ Karma Eğitim Modeli ile 5 fakülte ve 2 yüksekokulda Bahar Döneminde eğitim– öğretime başlayacak. Üniversitenin resmî sitesinden yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun ve Yüksek Öğretim Yürütme Kurulunun 17.02.2021 tarihli toplantısında alınan kararlar çerçevesinde senatomuzun 18.02.2021 tarihinde almış olduğu kararlar uyarınca 2020 – 2021 Bahar Yarıyılı içinde uygulanacak eğitim modeli için açıklamalar aşağıda verilmiştir” ifadelerine yer aldı.

1. 2020- 2021 Bahar Yarıyıl dersleri, daha önce ilan edilen takvime uygun olarak yapılacaktır.

2. 2020-2021 Bahar Yarıyıl Hibrit (Karma) Eğitim Modeli ile eğitim- öğretim faaliyetlerine devam edilecektir.

3. Aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerde yer alan bölüm ve programların uygulama dersleri, pandemi koşullarına uygun olarak, tüm sağlık tedbirleri alınarak ve yeterli sayıda gruba ayrılarak yüz yüz yapılacaktır. Bu birimlerdeki teorik derslerin yüz yüze veya uzaktan öğretim ile yapılması ile ilgili hususlar akademik birimlerimiz tarafından belirlenecek olup, gerekli duyurular ilgili birim tarafından yapılacaktır.