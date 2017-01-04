Haber: Aysun BEYKOZ

Bolu Belediye Meclisi'nde çıkan karar ile üniversite öğrencilerine yeni yıl hediyesi verildi. Uzun zamandır gündemden düşmeyen üniversite öğrencilerine 10 binişlik hediye konusu sonunda karara bağlandı. Belediye Meclisi'nde görüşülen madde de ikametgahlarını Bolu'ya aldıran üniversite öğrencilerine 5 Ocak tarihinden itibaren 10 binişlik hediye verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

"HATA BİZDEN KAYNAKLI"

Gündem maddelerinden biri olan üniversite öğrencilerine 10 binişlik hediye görüşülürken Alaaddin Yılmaz bunun kendilerinden kaynaklanan bir hata olduğunu belirtti. Alaaddin Yılmaz bu konu hakkında şu ifadeleri kullandı " Öğrenciler bizim canımız ve bize emanettir. Dönem başında kartların vizelenme işlemin ücret aldık. Son olarak ikametgah güncellemelerinde de bir çoğunun vaktini aldık ve uzun kuyruklarda beklettik. Bu hata bizden kaynaklı. Bizde çözüm olarak bu gördük"