Öğrencilerin karne sevinci

iHaber: N. Halid Altundal

Bolu 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine, Bolu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Atılkan, öğretim yılının birinci dönemini başarıyla tamamlayan öğrencilere, güzel ve keyifli bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.

Öğrencilere tatilde bol bol dinlenmelerini tavsiye eden Atılkan, "Gerçi kış mevsimindeyiz. Ama ben yine de sokağa çıkın diyorum. Çünkü gençlerimiz bilgisayarın başında oturuyor. Akşama kadar kalkmıyor. Biraz sokağa çıkın, gezin, dolaşın. Bu arada da okumak istiyorsanız sevdiğiniz kitapları okuyun. Çok fazla derslere kendinizi vermeyin. Hepinize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşma sonrası Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan ve Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe tarafından öğrencilere karneleri verildi. Karnelerini alan öğrencilerin sevinçleri gözlerinden okunuyordu.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2020, 13:34