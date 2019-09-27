Öğrencilerin yaptıklarını yerinde inceledi

Haber: Birol Ertunç

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şube Müdürleri Recai Yörük ve Recep Nuri Kaçmaz, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ile bir araya geldi. Proje okulu olarak adlandırılan İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde beceri sınavındaki öğrencileri ziyaret eden Tepe, genç aşçıların hazırlamış olduğu yemekleri tattı ve öğrencilere başarılar diledi. Okul Müdürü Ayhan Vural bu ziyaretlerinden dolayı Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürleri’ne teşekkürlerini iletti.