“Öğrencilerle ilgili aşı ve PCR zorunluluğu yok”



Haber: Erdal Tanrıverdi

6 Eylül’de başlayan yüz yüze eğitim sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı, ortak çalışmalarını sürdürüyor. Okullarda rastgele PCR taraması yapılıp yapılmayacağına dair akıllarda oluşan soru işaretlerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer cevap verdi.

“ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ AŞI VE PCR ZORUNLULUĞU YOK”

PCR zorunluluğunun öğrenciler için olmadığına vurgu yapan Bakan Özer, “Bizde böyle bir zorunluluk yok. Şu anda öğrencilerimizle ilgili ne aşı ne de PCR zorunluluğu var. İkisi de yok” dedi.

HAFTADA 2 PCR İSTENMESİ, ÇALIŞANLAR İÇİN UYGULANIYOR

Yalnızca diğer okul çalışanlarından haftada 2 gün PCR istendiğini belirten Bakan Özer, “Sadece öğrencileri korumak için okul çalışanlarının hem kendi sağlıkları hem de bulaşı öğrencilere bulaştırmamaları için uyguladığımız bir uygulama haftada en az iki PCR testi uygulamaları… Burada herhangi bir sıkıntı yok ama diğer konu kitlede tedirginlik oluşturdu. Bunun farkındayız Bakanlık olarak.” ifadelerini kullandı.

VELİ RIZASI KURALI

Bakan Özer, kesin bir dille veli rızasına değinerek, “Sağlık Bakanlığıyla sürekli görüşme ve istişare sürecini yönetiyoruz. Velilinin rızası olmadan, çocuğa asla PCR tetsi yapılamayacak.” açıklamasında bulundu.