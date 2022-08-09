Öğrenirken üreten öğrencileri!

Haber: Okay Özcan

Bolu’nun 3 mesleki ve teknik Anadolu lisesinden biri olan İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri üretime hız kesmeden devam ediyor. Usta öğretmenlerin öncülüğünde uygulama atölyelerinde, öğrenciler mesleki açıdan gelişerek okul sonrası hayata hazırlanıyor.

Öğrenciler, motor bölümü uygulama atölyesinde araç bakım ve onarım çalışması yaparken, mobilya ve iç mekân tasarımı uygulama atölyesinde ise masa, sıra gibi tefrişat üretimi gerçekleştiriyor. Böylelikle Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların ihtiyaçları karşılanıyor.

Öğrenirken üreten öğrenciler, uygulamalı derslerle meslekî alanda da gelişimlerini sürdürüyor.