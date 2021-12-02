Öğretim üyesi gözaltına alındı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan Ali G. İsimli doktor öğretim üyesi bıçak parası aldığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Öğretim üyesi gözaltına alındı

Haber: S. Özge Yücel

BAİBÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan plastik cerrahi uzmanı Doktor Ali G. bıçak parası aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Kendisinden açıktan para talep edildiğini iddia eden bir hastanın şikayeti üzerine harekete geçen Bolu Emniyet Müdürlüğü Ekipleri İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan plastik cerrahi uzmanı doktoru suç üstü yakaladı.

Savcılık oluru ile operasyon yapan emniyet birimleri adı geçen doktora seri numaraları alınmış banknotların teslim edildiği sırada suçüstü yaparak doktoru gözaltına aldığı belirtildi. Zanlı Ali G. sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2021, 13:13
YORUM EKLE
Gönder

banner128

banner124