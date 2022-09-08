Öğretim yılına hazırlık ödeneği yolda

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğretmenlere hazırlık ödemesiyle ilgili illere yazı gönderildi. Yazıya göre öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bu yıl bin 325 lira olarak geçerli olacağı, ödemenin 12 Eylül'den itibaren yapılacağı belirtildi.