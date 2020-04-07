Öğretmen adayı öğrencilere müjde

Haber: N. Halid Altundal

Yükseköğretim Kurulu(YÖK) Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerdeki on binlerce öğretmen adayı öğrenci için aldıkları kararı açıkladı. Öğrencilerin uygulama çalışmalarındaki eksikliklerde ilgili yaptığı açıklamada YÖK Başkanı Saraç, “İçinde bulunduğumuz küresel salgın döneminde YÖK olarak ‘eş zamanlı farklı uygulamaları’ devreye sokuyor ve mümkün olduğunca en az mağduriyet ile bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Dünyadaki pek çok ülkede üniversiteler bu konuda bir arayış içindedirler. Fakat hiç bir ülkede herhangi bir üniversite ve resmi otorite bu konuda sıfır mağduriyeti hedef olarak önlerine koyamamaktadır” dedi.

EKSİKLİKLER DERS VE ÖDEVLE TELAFİ EDİLECEK

Saraç açıklamalarının devamında, “YÖK olarak bizler bu süreci gerçekçi bir zeminde, katılımcı bir üslupla, çeşitliliğin fırsatlarından yararlanarak, öğrencilerimizi anlamaya ve onların beklentileri ile akademik gerçekleri mümkün olduğunca buluşturmaya çalışarak sürdürmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda öğretmen adayı öğrencilerimiz tarafından iletilen talepler üzerinde bir müddetten beri çalışmaktaydık. Bu zor dönemle sınırlı olmak üzere ve Milli Eğitim Bakanlığı ile de koordineli bir şekilde; öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin ‘ders, ödev ve dosya hazırlığı’ ile telafi edebilmesine yönelik karar alarak bütün üniversitelerimize bildirdik” ifadelerine yer verdi