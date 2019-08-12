Öğretmen adayları ile birlikte sergi açtı

Haber: Esra Öztürk

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD’da görev yapan Öğr. Gör. Ceren Mutluer yaz öğretiminde öğretmen adayları ile birlikte eğitim alanında bir ilki gerçekleştirdi. Öğr. Gör. Ceren Mutluer, öğretmen adayları ile birlikte Eğitim Fakültesi Koridor Sanat Galerisinde ‘Geleneksel ve Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Sergisi’ düzenledi. Geçtiğimiz hafta içi açılan sergiye öğretmen adaylarının ve akademisyenlerin ilgisi büyüktü. Öğr. Gör. Mutluer yaz öğretiminde, farklı öğretmenlik branşlarında yapılan serginin dönem içinde daha kalabalık bir grupla gerçekleştirileceğini belirtti. Sergi kavramı resim ile ilişkilendirilse de eğitimde de kullanılabileceğini belirten Mutluer ayrıca, eğitim sürecinin her ögesinde kullanılacak ölçme ve değerlendirme tekniklerinin önemini vurgulayarak önümüzdeki yıllarda daha geniş çapta sergi hazırlayacaklarını söyledi. Serginin 16 Ağustos Cuma gününe kadar Eğitim Fakültesi Koridor Sanat Galerisinde sergilenmeye devam edeceği öğrenildi.