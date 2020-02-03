Öğretmen Ağı Bolu’da

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Bağışçılar Vakfı Zehra Taşman Kadına ve Eğitime Destek Programı kapsamında Bolu İzzet Baysal Turizm Otelcilik Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen eğitime, Öğretmen Ağı Etkileşim Sorumlusu Irmak Akıncı, eğitmenler Büşra Gürtürk, Belgin Gökçen ve Bolu’da görev yapan öğretmenler katıldı. 3 gün süren program boyunca uzman eğitmenler tarafından yaratıcı problem çözme ve akran zorbalığı konuları ele alındı.

Öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği platformu olan Öğretmen Ağı’nın bir sonraki etkinliği Bolu Bağışçılar Vakfı’nın desteği ile 22-23 Şubat’ta tekrar Bolu’da gerçekleştirilecek.