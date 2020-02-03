Öğretmen Ağı Bolu’da

Yürütücülüğünü Eğitim Reformu Girişimi’nin yaptığı Öğretmen Ağı Bolu’da, yaratıcı problem çözme ve akran zorbalığı konularının ele alındığı eğitim program düzenledi.  3 gün boyunca devam eden programa Bolu’da görev yapan çok sayıda öğretmen katıldı.

Öğretmen Ağı Bolu’da

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Bağışçılar Vakfı Zehra Taşman Kadına ve Eğitime Destek Programı kapsamında Bolu İzzet Baysal Turizm Otelcilik Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen eğitime, Öğretmen Ağı Etkileşim Sorumlusu Irmak Akıncı, eğitmenler Büşra Gürtürk, Belgin Gökçen ve Bolu’da görev yapan öğretmenler katıldı. 3 gün süren program boyunca uzman eğitmenler tarafından yaratıcı problem çözme ve akran zorbalığı konuları ele alındı.

Öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği platformu olan Öğretmen Ağı’nın bir sonraki etkinliği Bolu Bağışçılar Vakfı’nın desteği ile 22-23 Şubat’ta tekrar Bolu’da gerçekleştirilecek.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
7 km’lik araç kuyruğu oluştu
7 km’lik araç kuyruğu oluştu
  1. Bolu