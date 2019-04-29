Öğretmen Ağı Bolu’da

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Bağışçılar Vakfı(BBV) Zehra Taşman Eğitim ve Kadına destek programı kapsamında desteklenen program, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dersten Sonra Topluluğu ve BBV’nin proje gönüllüsü eğitimcilerinin katılımıyla Solmaz Ahmet Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. Programda Öğretmen Ağı’nın ne olduğu ve bu ağ ile nelerin hedeflendiği katılımcı eğitimcilere aktarıldı.

BOLU 23.ŞEHİR OLARAK DAHİL OLUYOR

Öğretmen Ağı’nın şu ana kadar 22 şehirde gönüllü eğitimciler aracılığı ile faaliyetlerine devam ettiği belirten programda Bolu’nun 23. şehir olarak ağa dahil olacağı da açıklandı. Eğitim Reformu Girişimi’nin yürütücülüğünü yaptığı Öğretmen Ağı destekçi kuruluşları arasında; AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı), Aydın Doğan Vakfı, Enka Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı yer alıyor.

‘EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER ÇALIŞTAYI’ BOLU’DA

Zehra Taşman Eğitime ve Kadına Destek Programı kapsamında ‘Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı’ 18 Haziran’da Bolu’da gerçekleştirilecek. Bolu’nun 8 iyi örnek eğitim projesiyle dahil olacağı çalıştayda, diğer illerde hayata geçirilmiş iyi eğitim projeleri de yer alacak.