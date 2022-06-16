Öğretmen duyarlılığıyla örnek oluyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Orhan Çalış Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli 29 yaşındaki Dalkılıç, sahipsiz kedi ve köpeklerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak için mahalle ve sokaklara mama bırakıyor.

Yaralı ve hasta hayvanları veterinere götürerek tedavilerini de yaptıran Dalkılıç, ilçeye geldiği günden beri sahipsiz hayvanlarla ilgilendiğini anlattı.

Dalkılıç, ara tatil dönemlerinde hasta hayvanlar olduğu zaman bazen memleketine gidemediğini belirterek, "Çok fazla hasta hayvanla karşılaşıyorum. Geçen kış ara tatile denk gelmişti ve memleketime gidecektim, bir köpeğim hasta oldu. Üşütmüş, çok soğuk vardı, o dönem bırakıp gidemedim." diye konuştu.

"HER MAHALLEYE BESLEME NOKTASI OLUŞTURSUNLAR"

Göynük Belediyesinden tüm mahallelere besleme alanı talep eden Dalkılıç, şöyle devam etti: "Belediyeden rica ettim mahalleme bir mama kabı koydular. İnsanlar görüyorum ki yemek artıklarını çöpe atmak yerine buraya bırakıyorlar. Bu gerçekten çok sevindirici bir durum. Göynük Belediyesinden tekrar ricada bulunuyorum; her mahalleye besleme noktası oluştursunlar. Hayvanlar iki lokma bulabilmek için çöpleri karıştırıyorlar, sonra da hasta oluyorlar. Hem insanların bayat ekmekleri çöpe gitmesin hem de hayvanlar yiyecek bir şey bulabilsin. Bozuk olmayan yemekleri bırakmasınlar."

Dalkılıç, yardımseverlerden mama bağışı noktasında destek beklediğini ifade ederek, "Öğretmen maaşımla bu canlara bakmaya çalışıyorum. Yardımlar geliyor ama çok yetersiz. Artan mama fiyatları yüzünden zorlanıyorum. Yardımseverlerden bu canlara yardım etmelerini bekliyorum. Bu canlar hepimizin. İnşallah daha güzel şeyler yapılır." dedi.