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    • Öğretmen öğrenci veli el ele

    Karaköy TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu öğretmen, öğrenci ile velileri, “Anılarda kalanlar” adlı muhteşem bir sergi ve müze açtı. Müzede 400 yıllık Kuran-ı Kerim ile 80 yıllık gramofon büyük ilgi gördü.

    21 Aralık 2017 Perşembe 11:59
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    Öğretmen öğrenci veli el ele
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    Haber: Kasım ŞAHİN
    Okulun özel bir sınıfında oluşturulan sergi ve müzenin açılışını Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ile Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan ile birlikte, davetli Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman, okul müdürleri ve öğretmenler tarafından gerçekleştirildi. Müzede bulunan tarihi paralar, 80 yıllık gramofon, 400 yıllık Kuran-ı Kerim, 200 yıllık tahta ibrik, 300 yıllık su testisi, 100 yıllık toprak sürahi ile el işi giyecek ve kıyafetler büyük ilgi gördü. Açılışa katılan protokol ayakkabılarını çıkartarak şark köşesinde hatıra fotoğrafı çektirdiler.
    Karaköy TOKİ İlkokulu Müdürü Hilmi Emen, sergi ve müze hakkında şunları söyledi; “Okulumuz, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında, “Anılarda Kalanlar” sergisi açmıştır. Sergi öğrenci, veli, öğretmen ve idareciler dayanışması ile çevre imkanlardan yararlanılarak hazırlanmış olup, bu sergi Milli Kültür ve zenginliğimizi öğrencilerimize ve çevremizdekilere hatırlatmak, eski ve yeni kültürel durumlarımızı karşılaştırma fırsatı vermesini amaçlamıştır. Bunun yanında atalarımızdan günümüze ulaşan hala kullanılan veya kullanılmayan objelerin tanıtılması amaçlanmıştır. Bu sergi yerli malı olan yiyecek ve içeceklerle zenginleştirilmiştir. Bu değerlere sahip çıkmanın bir Türk vatandaşı olarak önemsenmesi ve çevremiz tarafından hatırlanması gereği vurgulanmıştır. Sergide emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen ve Okul Aile Birliği üyelerine teşekkür ederim” dedi.
    Serginin açılışını gerçekleştiren Belediye Başkanı İhsan Ağcan, Adliye Sarayının taşınmasının ardından o binanın Kültür Müzesi olacağını belirterek, okulun sergisinde bulunan tarihi eşyaların buraya bağışlanmasını istedi. Yöneticilerde, tarihi eşyaları veren velilerle görüşüp, katkıda bulunmaya çalışacaklarını ifade ettiler. Katılımcılar hep beraber sergi ve müzeyi gezerken Milli Eğitim Müdürü Cengiz ile Başkan Yardımcısı Ağçan, taş dibek de mısır öğüttüler.



    Anahtar Kelimeler: Karaköy, TOKİ, İlkokulu, Ortaokulu, öğretmen

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