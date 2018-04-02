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02 Nisan 2018 Pazartesi
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    • “Öğretmen, öğrenmeye rehberlik eden kişidir”

    Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı Adem Evcil, öğretmenlerin performanslarının değerlendirilecek olmasına karşı çıktı. Evcil, Personel değerlendirme sisteminin son derece yanlış olduğunu söyledi.

    02 Nisan 2018 Pazartesi 10:50
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    “Öğretmen, öğrenmeye rehberlik eden kişidir”

    Haber: Semih Baykal

    Konuyla ilgili MHP İl Başkanı Adem evcil şu açıklamayı yaptı; “Bu süreçte öğretmenin önemli sorumlulukları, büyük fedakarlıkları vardır. Öğretme evrensel bir uğraştır. Yaşadığımız çevrede her an ana baba çocuklarına,usta çırağına,öğretmenler öğrencilerine sürekli bir şeyler öğretirler. Yani sürekli bir öğretme ve öğrenme durumu söz konusudur. Allah cc. Kuran-ı Kerimde buyuruyorlar ki ; Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?  Hayatımızın büyük evresinde yetişmemize vesile öğretmenlerimizin ‘Performans değerlendirme sistemi’ adı altında değerlendirilmeye tabi tutulmaları son derece yanlıştır. Bir öğretmenin performansı toplumun her alanına hizmet etmek için yetiştirdiği  vatan sever, ahlaklı insan sayısı ile doğru orantılıdır. Gün geçmiyor ki bir öğretmene şiddet uygunlanmasın, gün geçmiyor ki bir öğretmenimiz teröre kurban verilmesin. Öğretmenlerimizi böylesine rencide edecek bir sistemi getiren siyasiler aynı performansı öğretmenlerin şartlarını iyileştirmede ve öğretmene karşı şiddeti engellemede neden göstermemektedir.  PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz ve Batman'ın Kozluk ilçesinde içinde bulunduğu aracın PKK'lı teröristin kurşunlarına hedef olması sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ‘ın acısı hala yüreklerimizi sızlatmaktadır. Dahası Türkiye’nin dört bir yanında her gün şiddete maruz kalan dayak yiyen, darp edilen, bıçaklanan, silahla vurulan öğretmenlerimiz bulunmaktadır. Ulaşımdan, yemeğe, şiddetten, ek ders ücretlerine, özlük haklarının iyileştirilmesine kadar bir çok sorununa çözüm bekleyen öğretmenlerimiz yanlız değildir. Toplumun en itibarlı meslek gruplarının oluşmasına vesile olan öğretmenlerimiz ne yazık ki günümüzde itibarsızlaştırılmayla karşı karşıyadır. İllaki performans değerlendirme sistemi getirilecekse siyasilere getirilmeli değerlendirilmeside öğretmenler tarafından yapılmalıdır.Unutulmamalıdır ki ; Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. MHP olarak gerek yerelde,gerekse ülke genelinde öğretmenlerimizin sorunlarını gündeme getirmeye ve çözümü için projeler üretmeye devam edeceğiz.”

    Anahtar Kelimeler: Milliyetçi, Hareket, Partisi, Bolu, İl

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