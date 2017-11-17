Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından haklarından yakalama kararı çıkartılan ve silahlı terör örgütüne üye oldukları belirlenen öğretmen H.S. ile kimya mühendisi E.B. gözaltına alınarak önce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüler. İfadeleri alınan 2 kişi daha sonra Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiler.

Bir itirafçının verdiği isimler doğrultusunda gözaltına alanın ve KHK ile öğretmenlik görevinden ihraç edilen H.S. tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanırken, kimya mühendisi E.B. ise aynı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.