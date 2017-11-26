Haber: Gönül OLUTÜRK

Mebrure-İlhan Bağışgil Anaokulu Okul Aile Birliği, hafta sonu tanışma ve kaynaşma kahvaltısı düzenledi. Düzenlenen organizasyona çok sayıda minik öğrenci, öğretmen ve veli katıldı. Minik öğrenciler kendileri için düzenlenen animasyon gösterileri ile eğlenirken, öğretmen ve veliler ise canlı müzik eşliğinde doyasıya muhabbet ettiler. Veliler ve öğretmenler bu organizasyonların çok sevindirici olduğunu belirtirken, Okul Aile Birliği üyeleri, benzer etkinliklerle veliler ve öğretmenleri biraraya getirmeye devam edeceklerini söyledi.