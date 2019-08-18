Öğretmene bin lira müjdesi

Haber: Ceylan Beykoz

Hükümet, önümüzdeki ay öğretmenlere eğitim öğretim ödeneği verecek. Okullar açılmadan önce yapılacak ödeme, öğretmen başına net bin 171 lira olacak. Öğretmenlere her yıl okullar açılmadan önce öğretim yılına hazırlık ödeneği veriliyor. Bu yıl yapılacak ödemenin tutarı, 2017 yılında imzalanan ve kamu çalışanlarının 2018- 2019 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları konusunda belirlemeler de içeren 4. Dönem Toplu Sözleşmede belirlendi. Buna göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğinin brüt tutarı bin 180 lira olarak belirlendi. Ödeneğin damga vergisi kesilmiş yani net tutarı ise bin 171 lira olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla ödemeyi gerçekleştiriyor.