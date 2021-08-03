Öğretmenevi lokali mağduriyeti sürüyor

Haber: Ceylan Beykoz

Eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından eski Öğretmenevi Lokali 2013 yılında Belediyenin yeni ek iş merkezi binası yapılması gerekçesi ile yıkılmıştı. 2015 yılına gelindiğinde dönemin Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, yıkılan Lokalin yerine Karamanlı Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde, Bolu Halk Müzesi’nin yanında bulanan dükkanlardan birini tahsis etti. 2015 beri faaliyet gösteren Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevi Lokali içinde 81 erkek üye ve 10 kadın üye olmak üzere 90’a yakın üye barındırıyor. Pandemi dönemi öncesi inanılmaz bir karar alan Milli Emlak Müdürlüğü emekli öğretmenlerin elinden burayı almak üzere yazı gönderdi. Ömrünü ülkesinin yarınlarına adayan ve bir anda ne olduğunu anlayamayan emekli öğretmenler, sokağa bırakılmak üzere.

Geçmiş yıllarını birlikte geçiren, sonrasında emekli olan öğretmenler şaşkınlıkla çıkacak kararı beklemekteler. Pandemi döneminden önce günde yaklaşık 100 kişiye hizmet veren Lokalin üyeleri ve başkanı buranın halk eğitim merkezinin kurs verdiği bir yer haline gelmesini istemiyor. Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevi Lokali kapatılmanın eşiğinde, 81 Erkek üye ve 10 kadın üyeyi içinde barındıran Öğretmenevi Lokalinin Başkanı Selami Demirdöğen buranın aynı şekli devam etmesi istiyor.

“ŞUAN DA VALİ BEYDEN RANDEVU BEKLİYORUZ”

Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevi Lokali Başkanı Selami Demirdöğen, “Vali Bey hem Milli Eğitim Müdürünü hem de Milli Emlak Müdürünü çağırarak burasının öğretmenevi lokali olarak devam edeceğini söylemiş. Ancak elimizde ki yazılara göre onların bu işi bu şekilde devam ettirmeyeceği yazmakta. Şuan da Vali Beyden randevu bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2021, 09:27