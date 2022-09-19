Öğretmenevleri yüzde 50 indirim ile öğretmenlerin hizmetinde

Haber: Süleyman Kurt

Öğretmenlik Meslek Kanunu ve banka promosyonu gibi konularda öğretmenlerin omzuna yük bindiren Milli Eğitim Bakanlığı, bu yükün ağırlığı altında ezilen öğretmenlerin öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklaması için çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

KALICI DEĞİL, GEÇİCİ ‘MÜJDE’

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atılan bu adımı değerlendiren Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici verilen müjdenin geçici bir müjde olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi; “Öğretmenevinin kullanımıyla ilgili ilgili yönetmelikte bir takım sorunlar vardı. Yönetmelikte barınma önceliği, emekli ya da eğitim emekçileri, onların yakınları ve kültür hizmetleri, kamu personeli ve en son sivil vatandaşa veriliyordu. Öğretmenler ve eğitim emekçilerine de yüzde 10’luk bir indirim yapılıyordu.”

ÖĞRETMENEVLERİ KAR AMACINA DÖNÜŞMÜŞ

“Ancak öğretmenevlerinin kullanımı tamamen kar amacına dönüşmüş ve öğretmenlerin dışında kullanıma sunulmuş durumda. Öğretmenler öğretmenevini arayıp rezervasyon yapmak istediğinde, yer olmadığına dair cevaplar alıyordu. Bu konuya dair öğretmenler zaman zaman kamuoyu oluşturmaya çalışıyor ve taleplerini iletiyordu.”

İNDİRİM KALICI DEĞİL

“Bakan, sanki yüzde 50’lik indirim meselesini kalıcı bir yönetmelik değişikliği gibi sunmuş, müjde olarak. Ama bu böyle değil maalesef. Artık öğretmenlerin ve kamu emekçilerinin barınamama, geçinememe gibi problemleri gerçekten çok ciddi bir sorun haline geldi. Yeni atanan öğretmen arkadaşların ya da tayin isteyen arkadaşların kiraların pahalılığından ya da barınamamaktan kaynaklı ek tayin istemeleri, tayinlerini iptal ettirme girişimlerine tanıklık ediyoruz. Buna yönelik olarak da Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda ilgili yönetmeliğin 17. bendinin 1 ve 2. fıkrasında bir ‘geçici iyileştirme’ olmuş. Nedir o? 2023’ün sonuna kadar. Yani bu sınırsız, süresiz bir şey değil işin açıkçası. Bu yüzde 50’lik ‘müjde’ 2023’ün sonuna kadar geçerli bir değişiklik. Sonrasında yüzde 10 olarak yasadaki yerini alacak.”

ÖĞRETMENLERİN DIŞINDA KULLANIMDA DİKKATLİ OLUNMALI

“Önemli olan, öğretmenlerin dışında kullanıma açılma konusunda daha dikkatli olunması. 2023’te öğretmenlerimizin barınma sorununu çözmek üzerine yapılmış geçici bir düzenleme olarak görüyoruz. Yoksa bir yasa değişikliğinden, bir müjdeden bahsetmek mümkün değil.”