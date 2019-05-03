Öğretmeni HGS üzerinden dolandırlar

Özel Haber: C.Kutay AYKAN

Dolandırıcılık olayı önceki gün meydana geldi. İnternet üzerinden PTT’nin sitesine giren 9 yıllık öğretmen Öztürk, HGS kartına, kredi kartıyla 100 TL’lik yükleme yapmak istedi ve dolandırıcıların eline düştü. Sitenin sahte olduğunu sonradan fark ettiğini belirten mağdur öğretmen Öztürk, şunları söyledi;

“Google üzerinden PTT’nin HGS sitesine girdim. Bana bir şifre geldi. Tek kullanımlık olan bu şifreyi girdiğimde karşıma Adana carrefour mağazasının 525 liralık bir alış veriş fişi çıktı. Dolandırıcılar kredi kartımdan hemen 525 TL7yi çekerek beni dolandırdılar”

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Dolandırıldığını fark eden öğretmen Ali Hakan Öztürk, Bolu Cumhuriyet Savcılığına giderek, suç duyusunda da bulunduğunu belirterek; “Ben dolandırıldım başkalarının dolandırılmamasını istiyorum. Google sitesine girip PTT’nin HGS sitesine girdiğiniz ilk başta bu sahte site bulunuyor. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. PTT Genel Müdürlüğüne bile mail atıp, durumu anlattım fakat hala daha bu sahte site orada duruyor. Bir an önce suçluların bulunup adalet önünde hesap verilmesini istiyorum” dedi.

İŞTE O SİTE

Bu sahte site https://hgs.xn--pttavm-v4a.com/sorgula.php#paketler

Gerçek olan ise bu https://hgs.epttavm.com/sorgula

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2019, 16:32