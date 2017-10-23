Haber: Aysun Beykoz

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler arasında fotoğraf ve şiir okuma yarışmaları düzenleneceği, yarışma ile ilgili şartnamenin http://bolu.meb.gov.tr adresinde yer aldığı belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle; Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler arasında fotoğraf ve şiir okuma yarışmaları düzenlemiştir. Yarışmalar Bolu il genelinde tüm öğretmenlerimize açıktır. Fotoğraf yarışması için konu sınırlaması yoktur. Şiir okuma yarışmasına katılmak isteyen öğretmenlerimiz, okumak istedikleri şiirlerin metinlerini kendileri seçeceklerdir. Kabul görülen şiirler yarışmada okunabilecektir. Yarışmaların şartnameleri ve ayrıntılı bilgi http://bolu.meb.gov.tr adresinde mevcuttur.