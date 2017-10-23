banner133

banner101

23 Ekim 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Öğretmenler arası şiir ve fotoğraf yarışması

    Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler arasında fotoğraf ve şiir okuma yarışmaları düzenleniyor.

    23 Ekim 2017 Pazartesi 10:43
    Bu haber 50 kez okundu
    Öğretmenler arası şiir ve fotoğraf yarışması

    Haber: Aysun Beykoz

    Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler arasında fotoğraf ve şiir okuma yarışmaları düzenleneceği, yarışma ile ilgili şartnamenin http://bolu.meb.gov.tr adresinde yer aldığı belirtildi.

    Yapılan açıklama şöyle; Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler arasında fotoğraf ve şiir okuma yarışmaları düzenlemiştir. Yarışmalar Bolu il genelinde tüm öğretmenlerimize açıktır. Fotoğraf yarışması için konu sınırlaması yoktur. Şiir okuma yarışmasına katılmak isteyen öğretmenlerimiz, okumak istedikleri şiirlerin metinlerini kendileri seçeceklerdir. Kabul görülen şiirler yarışmada okunabilecektir. Yarışmaların şartnameleri ve ayrıntılı bilgi http://bolu.meb.gov.tr adresinde mevcuttur.

    Anahtar Kelimeler: Milli, Eğitim, Müdürlüğü, 24, Kasım

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Çarıkçı’ya Tavsiyeler (ANALİZ)
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç OYUN TERAPİSİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “TÜRK OCAKLARI”nın”ORYANTALİZM”Konferansının Hatırlattıklarından Bazıları…
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Aynaya Tükürmek
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nikah karmaşasının karmaşası
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu O KIZ EVDE TEK OLSAYDI !!!
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUŞAN DÜŞÜNCELER
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR AMATÖR
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İMAM NİKAHI(!)
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MİMARLIK
  • Aydın Hitit Aydın Hitit FUAT HOCA İSTİFA…
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL BU SEZON HANGİ FİLMLERİ KONUŞACAĞIZ?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL GÖRECELİ BİR OYUNDUR
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Milli olan ne kaldı!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar Başkanda benim, Futbol Şube Sorumlusu da benim diyen zihniyetler ve İzlanda!!!
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR 2023’mü önemli yoksa 2039’mu?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Yollar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MAİDE SURESİNİN 54. AYETİ ( X )
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk LAF CAMBAZI MÜHENDİSLİĞİ
  • ÖMER ERU ÖMER ERU YİRMİALTI AĞUSTOS SABAHI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129