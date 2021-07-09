Öğretmenler dikkat!

Haber: Aysun Beykoz

ilimizin 2021 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme ihtiyaç listesi dün itibariyle ile Bolu Milli Eğitim müdürlüğü internet sayfasında yayınlandı. İl içi yer değiştirme başvuruları 8 Temmuz 2021’de başladı ve 14 Temmuz 2021’de sona erecek. Başvurular MEBBİS üzerinden yapılacak. Valilik tarafından gerçekleşecek olan 2021 yılı isteğe bağlı il içi yer değiştirme sonuçları 16 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak. İlimizin 2021 yılı öğretmenlerin isteğe bağlı il içi yer değişikliği ile ilgili münhal kurum listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.