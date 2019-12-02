Öğretmenler dikkat! Resmi Gazete’de yayınladı

Haber: N. Halid Altundal

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk defa dönem içinde ara tatil uygulamasına başladı. Milli Eğitim Bakanlığının bu uygulaması ile öğretmenlerin ara tatillerdeki mesaileri ve seminerleri nedeniyle ek ders ücreti alamama ihtimali doğmuştu. Ancak Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı çıkan “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar” hakkındaki kararname ile öğretmenlerin ek ders ücreti alamama ihtimali çözüme kavuşturuldu.

İKİ HAFTADAN DÖRT HAFTAYA ÇIKARILDI

Daha önce kararda ek derse ilişkin konuda, “Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir” ibaresi yer alıyordu.

Ancak 28 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe girmesi ile birlikte bu madde değişti.

Söz konusu kararın 6. maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik sonucu, “Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir” ibaresi yer aldı.

İki haftadan dört haftaya çıkarılan sınırla birlikte öğretmenler yeni düzenleme ile artık ara tatillerdeki çalışmaları nedeniyle de ek ders alabilecek.