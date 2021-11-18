Öğretmenler gününe özel kampanya

Haber: S. Özge Yücel

19-24 Kasım 2021 tarihleri arasında HighWay’den aynı gün içinde 500 TL ve üzeri alışveriş yapan öğretmenler, 100 TL değerindeki hediye çekinin sahibi olacaklar. Kampanya katılım noktasına alışveriş fiş veya faturaları ile öğretmen kimlik kartlarını ibraz eden tüm öğretmenler, anında hediye çeki kazanarak, 100 TL’lik hediye çekini HighWay Outlet’te bulunan belirli mağazalarda aynı gün içerisinde kullanabilecekler. Kasım ayı boyunca düzenlenen İndirim Panayırının da devam etmesinin yanı sıra 19 Kasım Cuma günü Öğretmenler Günü kampanyasının da startını verecek olan HighWay Outlet’te öğretmenler hem indirimin, hem de bedava alışverişin keyfini çıkaracak.