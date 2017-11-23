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23 Kasım 2017 Perşembe
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    • “Öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum”

    Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İl Başkanı Ersan Türkoğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında Türkoğlu; “Cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir” dedi.

    23 Kasım 2017 Perşembe 15:51
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    “Öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum”

    Haber: Semih Baykal

    CHP Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu mesajında şunları ifade etti; “ Kurtuluş Savaşını örgütleyerek tam bağımsız bir Cumhuriyet kuran Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk,  devrimleri ile eserleri ile hal ve hareketleri ile aziz milletimizin Baş Öğretmeni olmuştur.  Baş Öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk öğretmenlik mesleğinin önemini ve toplum içindeki yerini vurgulamak için hepimizin kulağına küpe olacak şu cümleyi sarf etmiştir.“ Unutmayınız ki Cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir.”  Cumhuriyet devrimlerinin ışığında gelecek nesillerimizi yetiştiren değerli öğretmenlerimizin bugün birçok sorunla uğraştığını biliyoruz.  Yıllardır vatanımızın her köşesinde görev yapan öğretmenlerimizin önemli bir bölümü, AKP hükümetlerinin eğitim sistemindeki yanlışlarını, özlük haklarındaki haksızlığı dile getirdiği için hukuksuz ihraçlara, açığa almalara, soruşturma ve sürgünlere maruz kaldılar, kalmaya da devam ediyor.  AKP Hükümetine sınırsız yetki veren OHAL döneminde çıkarılan KHK’ler ile 34 bin öğretmen, kendilerini savunma hakkı bile tanımadan ihraç edildi.  Devletimizin kurumlarına sızmış vatan hainlerini belirlemek ve bağımsız yargı önüne çıkarmak için getirilen OHAL, AKP hükümetinin elinde kendine muhalif herkesi yok eden bir yapıya döndü. Bugün yaşam tarzları, söylevleri ve bağlı bulundukları sendikalar ile AKP hükümetine muhalif olduğu kamuoyu tarafından bilinen, başta Fetö terör örgütü olmak üzere hiçbir terör örgütü ile ilgisi olmayan öğretmenlerimizin ve diğer kamu çalışanlarının başına gelenler bunun en büyük kanıtıdır. Nitelikli eğitimin nitelikli öğretmenle mümkün olduğu gerçeği ortadadır. Tüm olumsuzluklara rağmen, işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan öğretmenlerimizin, ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük sorunlarının çözülmesi için partimizin üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Hiç şüphesiz ki gelecek güzel ve aydınlık günler öğretmenlerimizin eseri olacaktır. Böylesi saygın ve önemli bir mesleği olan değerli öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi. 

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi, Merkez, İl

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