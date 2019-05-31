Haber: Birol Ertunç

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Öğretmenler Odası programı kapsamında okul ziyaretlerine devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürü Tepe geçtiğimiz gün ilk olarak Şube Müdürü Recai Yörük ile birlikte Canip Baysal İlkokulunu ziyaret etti. Öğretmenler odasında okul öğretmenleriyle bir süre sohbet eden Milli Eğitim Müdürü Tepe; okul idarecileri ve öğretmenlerle yaptığı toplantıda ‘2023 Eğitim Vizyonu’ doğrultusunda Canip Baysal İlkokulu ve ilimizde yapılan eğitim çalışmaları hakkında konuştu.

Yasin Tepe Şube Müdürü Recai Yörük ve Muvafık Kılıç ile birlikte ikinci ziyaretini ise 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokuluna yaptı. Okul öğretmenleriyle sohbet eden Milli Eğitim Müdürü yaptığı toplantıda ‘2023 Eğitim Vizyonu’ doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.