Haber: Kasım Şahin
Bolu Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine gözaltına alınan 5 öğretmen Cumhuriyet Savcılığı'na verdikleri ifadelerin ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. 5 öğretmen çıkartıldıkları mahkemede tüm savunmalara rağmen haklarında tutuklama kararı verildi.
Cuma günü öğleden sonra savcılığa sevk edilen öğretmenler Ahmet Eralp, Ahmet Güler, Mehmet Fatih Yıldırım, Mehmet Sadi Karayel ve Saim Altıntaş tutuklanarak F Tipi cezaevine gönderildiler.
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