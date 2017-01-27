Haber: Kasım Şahin

Bolu Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine gözaltına alınan 5 öğretmen Cumhuriyet Savcılığı'na verdikleri ifadelerin ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. 5 öğretmen çıkartıldıkları mahkemede tüm savunmalara rağmen haklarında tutuklama kararı verildi.