Haber: Semih Baykal

2017-2018 çimento Çaydurt ilkokullu farkındalık yılı Kızılay bölge sorumlusu Deniz Yomra’nın kan bağışı ve donör hakkındaki Veli bilgilendirmesinin ardından gönüllü Veli ve öğretmenlerimizle birlikte kan bağışında bulundu. Programa Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Belediye Yazı İşleri Müdürü Hayri Mısırlıoğlu, İL Sağlık Müdürü Yard. Doç. Muhammed Emin Demirkol, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Kunuk, Yasin Yeşil ve ayrıca Bolu'da görev yapan okul müdürleri katıldılar. Kan bağışının önemine dikkat çeken Okul Müdürü Şerafettin Tarım; “Ülkemizde toplanan kan bağışlarının hastanelerimizin ihtiyacını karşılama noktasında sıkıntılar yaşaması ve pek çok vatandaşımızın kan aramak zorunda kaldığı günümüzde; bizlerde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek istedik. Kampanyamızın ilimiz ve ülkemizde diğer okullara örnek teşkil etmesini dilerken, destek olan herkese teşekkür ederiz” dedi.

