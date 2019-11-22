Öğretmenlerden “Şenlik Yürüyüşü”

Haber: Volkan Yılmaz

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Şenlik Yürüyüşü" yapıldı. Yürüyüşe Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Kunuk, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenlerin yanı sıra Bolu Fiziksel Engelliler ve Gönüllüler Derneği katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen yürüyüş demokrasi meydanından başlayarak kent meydanında son buldu. Yürüyüşün ardından kent meydanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile hayatını kaybeden öğretmenler için saygı duruşu yapıldı ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Göynük Halk oyunları ekibinin gösterileri ile devam eden etkinlikte öğretmenler de oyun havaları ile birlikte oynayarak doyasıya eğlendi.