Öğretmenlerden yüz siperli maske üretimi

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri kendi aralarında yaptıkları görüşmeler sonucunda Bu süreçte neler yapabiliriz? sorusu üzerine sağlık çalışanlarının en çok ihtiyaç duyduğu "Yüz Siperlikli Maske" üretimini projelendirdiler. Bolu Bilim ve Sanat Merkezinde toplanan öğretmenler temin ettikleri malzemelerle "Yüz Siperlikli Maske" üretimine başladılar. Günde 500 adet "Yüz Siperlikli Maske" üretimi ile ilgili kurum müdür Dr. Ferdi Kılıç yaptığı açıklamada “Artık bir dünya sorunu haline gelen virüsle mücadele kapsamında Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Bolu Bilim ve Sanat Merkezi ailesi olarak bizlerde devletimizin milletimizin yanında neler yapabiliriz diye düşüncesi ile hareket ederek Bilim ve Sanat Merkezimizi bir atölyeye dönüştürdük. Bu atölyede özellikle hastanelerimizin ihtiyacı olan "Yüz Siperlikli Maske" yapmak için gayret ve çaba ile destek veriyoruz. "Yüz Siperlikli Maske"yi yapmak için Bolu Bilim ve Sanat Merkezindeki öğretmenlerimizle birlikte tamamen gönüllü olarak bu girişim içerisine girdik ve her gün yaklaşık 500 tane "Yüz Siperlikli Maske" üretiyoruz. Ve hastanelerimizin acil ihtiyacı olan "Yüz Siperlikli Maske" ihtiyacını karşılıyoruz. Bu kapsamda bizim için çalışan sağlık personelimize, emniyet güçlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.