Öğretmenler gününe özel bir yürüyüş düzenleyen dernek öğretmenler için Gölcük Tabiat parkı ile Narven Termal Kasabası arasında zorluk derecesi 3 olan 12 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sorumlusu Cihan Ayvaz başkanlığında 14 doğasever öğretmenin Pazar sabahı 09.55'te başlayan yürüyüşü dört saat sürdü. Gölcük Tabiat Parkına bir kilometre kala Örencik Güzlemesi sapağında 1100 rakımda saat 09.55'te başlayan yürüyüş kayın ve Göknar ormanları arasında güzel bir havada gerçekleşti. Karlı ve Çamurlu yollarda yapılan yürüyüş sırasında görülen tilkiden kurda geyikten ayıya dair birçok yaban hayvanına ait ayak izleri doğasever öğretmenleri şaşırttı. Dökülmüş elmalar şırıl şırıl akan küçük dereler boşluğa doğru uzanmış dallar trekkinge katılan öğretmenlerin ilgi odağı haline geldi.

Saat 14.00'de Narven Termal Tatil Kasabası'nda sona eren 12 km.lik yürüyüş sonunda Narven'nin misafirperver yetkililerinin yürüyüşe katılan öğretmenlere yemek ikramında bulundu.