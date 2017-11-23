Haber: Gönül Olutürk

Milletvekili Ercoşkun, mesajında, gençlerin yarınların teminatı olduğunu ifade ederek, gençlerin vizyonu geniş ve milli manevi bilgileri gayet yerinde olan bireyler olarak yetişmelerinde en büyük payın öğretmenlere ait olduğunu aktaran Ercoşkun, şunları kaydetti: "Eğitim bir milletin kaderini belirleyen en önemli unsurdur. Biz de bu bilinçle göreve geldiğimiz 2002 yılından bu yana bütçelerimizdeki en büyük payı eğitim ve öğretime ayırdık. Öğretmenlik mesleğinin itibarını yükseltme, öğretmenlerimizi maddi ve manevi olarak toplumumuzda hak ettikleri saygın konuma taşıma noktasında da büyük gayret sarf ettik. 15 Temmuz hain darbe girişiminde eğitim kisvesi altında 'altın nesiller' yetiştirdiklerini iddia edip, akıllarını kiraya vererek bir örgüt liderinin arkasından gidenlere hep beraber şahit olduk. Siz öğretmenlere bu konuda çok önemli görevler düşmektedir. Aklı ve bilimi esas alarak vereceğiniz eğitim bu gibi örgütlerin ellerinden çocuklarımızı kurtarıp, özgür bireyler olma yolunda onların ufuklarını açacaktır. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılan değerli öğretmenleri ve eğitimcileri de saygı ve rahmetle anıyor, ülkemizin her karışında görevlerini hakkıyla yerine getiren öğretmenlerimizi en içten duygularımla tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.