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23 Kasım 2017 Perşembe
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    • “Öğretmenlerin büyük bölümünün kredi borcu var”

    Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman, her yıl sendika olarak yaptıkları 24 Kasım Öğretmenler Günü anketinin sonuçlarını açıkladı. Yaman, açıklanan verilere göre Öğretmenlerin büyük bölümünün kredi borcu olduğunu söyledi.

    23 Kasım 2017 Perşembe 13:46
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    “Öğretmenlerin büyük bölümünün kredi borcu var”

    Haber: Semih Baykal

    Türk Eğitim-Sen her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenlerin mesleki ve ekonomik sorunlarını tespit edebilmek amacıyla bir anket çalışması düzenledi. Türk Eğitim-Sen’in internet sitesi de dahil olmak üzere 5 ayrı sitede yayınlanan ankete 25 bin 732 kişi katıldı. Anketle ile ilgili açıklama yapan Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman; “ Ankete katılanların yüzde 84.5’i evli, yüzde 15.5’i bekâr.  Katılımcıların yüzde 15.6’sı 22-29, yüzde 43.9’u 30-39, 28.5’i 40-49, yüzde 10.4’ü 50-59, yüzde 1.6’sı da 60 yaş ve üstündedir.  Ankete katılan öğretmenlerin aylık kazançları şu şekildedir: Yüzde 22.4’ü 2.800-3.200 TL, yüzde 29.7’si 3.201-3.500 TL, yüzde 31’i 3.501-4.000 TL, yüzde 16.9’u da 4.001 TL ve üzerinde ücret almaktadır. Öğretmenlerin büyük bölümünün kredi borcu var. 1. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 17.7’si kredi borcu nedeniyle sicilinin bozulduğunu söylüyor 2. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 70.9’u son birkaç yıl içinde öfkesini kontrol edemediği durum/durumlar olduğunu söyledi. 3. Ankete katılanların 60.7’si mesleğini bırakmayı düşünüyor. Mesleğini bırakmayı düşünenlerin yüzde 40.7’si bunun nedeni olarak öğretmenlerin itibar kaybetmesini gösteriyor. 4. Ankete katılan öğretmenlerin büyük bölümü çocuklarını sosyal/sanat/sportif faaliyetler için kursa gönderemediğini belirtiyor. 5. Ankete katılan öğretmenler toplu sözleşme görüşmelerinde imza atılan maaş artış oranlarını “çok kötü” olarak nitelendiriyor. 6. Öğretmenler, devletin, kalkınmada öncelikli yerlerde öğretmen açığını gidermek için ekonomik teşvik getirmesi gerektiğini düşünüyor. 7. Ankete katılanların yüzde 97.4’ü öğretmen atamalarında mülakatı doğru bulmuyor. 8. Bakan Yılmaz’ın sözleri öğretmenleri incitti. 9. Ankete katılan öğretmenlerin büyük bölümü yeni müfredatı bilimsel, çağdaş bulmuyor.  10. Ankete katılanların yüzde 63.2’si müfredatta atatürk ile ilgili konuların daraltılğını düşünüyor. 11. Ankete katılanlar, eğitimin en büyük sorununun eğitim sisteminin sürekli değişmesi olduğunu düşünüyor. 12. Ankete katılanlar ülkemizin en büyük sorununun kadrolaşma olduğunu söylüyor. 13. Katılımcı öğretmenlerin yüzde 94’ü performans sistemine karşı. 14. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 95.7’si yeni lise geçiş sistemin problemleri ortadan kaldıracağını düşünmüyor. 16. Ankete katılanların yüzde 99’u “eğitim sistemi istikrarsız” diyor. 17. Katılımcıların yüzde 74.6’sı “meb öğretmenlere hiç değer vermiyor” diyor. 18 . Ankete katılan öğretmenlere göre hizmet içi eğitimler yeterli değil.”

    “TÜRK ÖĞRETMENLERİ HANGİ ŞARTLARDA OLURSA OLSUN GÖREVLERİNİN BAŞINDA OLACAKTIR”

    Anket sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Başkanı HÜSNÜ YAMAN şunları söyledi: “Türk Eğitim-Sen’in 24 Kasım Öğretmenler Günü anketi öğretmenlerin yaşadığı sıkıntıları gözler önüne sermesi bakımından çok önemlidir. Özellikle ankete eğitim sisteminin sürekli değişmesi, performans değerlendirmesi, yandaş kayırma, liyakatsiz uygulamalar damgasını vurmuştur. Eğitimcilerin, öğretmen atamalarında mülakata karşı çıkması, müfredatı eleştirmesi, anketin diğer önemli sonuçlarındandır. Öğretmenlerin yüzde 17.7’sinin kredi borcu nedeniyle sicilinin bozulmuş olmasının da üzerinde hassasiyetle durulması gerekir. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yaşanan bu tablo öğretmenlerimizi mutlu ve huzurlu kılamadığımız anlamına gelmektedir. Oysa insan yetiştirmek gibi çok ulvi bir görevi yürüten öğretmenler her şeyin en iyisine layıktır. Onlar bu ülkenin irfan ordusudur, bu ülkenin geleceğidir, en saygın meslek gruplarının başında gelmektedir. Dolayısıyla eğitimin, öğretmenlerin ve diğer eğitim çalışanlarının problemlerini çözemediğimiz müddetçe eğitimde istediğimiz kaliteyi yakalamamız, önemli başarılar elde etmemiz, dünya ülkeleri ile rekabet etmemiz zaten mümkün değildir. Türk Eğitim-Sen olarak onlarca sorunla boğuşan, buna karşın fedakârca görevlerinin başında olan öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliriz. Başöğretmenimiz Ulu Önder Atatürk’ün izinde olan Türk öğretmenleri hangi şartlarda olursa olsun görevlerinin başında olacaktır. Ancak bu ülkeyi yönetenler ve MEB de empati kurmalı, eğitim çalışanlarının problemlerini ortadan kaldırmak için gayret sarf etmelidir.  Milli Eğitim Bakanlığı’nın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde üç müjde vermesini istiyoruz: Hatırlanacağı üzere, 2011 yılında Hükümet sözleşmeli öğretmenliği kaldırarak, tüm öğretmenleri kadroya almış ve öğretmen atamalarını ta ki 2016 yılı Ağustos ayına kadar sadece kadrolu olarak gerçekleştirmişti. Bu minvalde haksızlıklara, şaibeye, torpile yol açan sözleşmeli ve mülakatlı öğretmen alımının kaldırılmasını ve tüm öğretmenlerin kadrolu olarak, KPSS sonuçlarına göre, mülakatsız –yönetici atamaları da dahil- atanmasını istiyoruz.

    Ayrıca ikinci olarak da toplu sözleşme görüşmelerinde de dile getirdiğimiz üzere, kalkınmada öncelikli yerlerde mahrumiyet derecesine göre değişmek üzere, brüt 1 ile brüt 3 asgari ücret arasında değişen zorunlu hizmet tazminat ödemesi yapılacağının ilan edilmesini istiyoruz. Öte yandan MEB oluşan tepkiler ve kamuoyuna yansıyan olumsuzluklar neticesinde performans değerlendirme sistemi ile ilgili yapılan yanlışlığı fark ederek, pilot uygulamayı daha başlamadan durdurmuştur. Pilot uygulama göstermiştir ki, öğretmenleri velilerin, öğrencilerin değerlendirmesi ucube bir uygulamadır. Bu nedenle MEB’in Öğretmenler Günü’nde performans değerlendirme sistemini kökten kaldıracağını ilan etmesini istiyoruz. Bu vesileyle başta Başöğretmenimiz Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi minnet ve rahmetle anıyor; 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz” diye açıkladı.

     

    Anahtar Kelimeler: Türk, Eğitim, Sen, Bolu, Şube

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