Öğretmenlerin el emekleriyle oluşturuldu

Haber: Esra Öztürk

Bolu Mevlana Ortaokulu ve İlkokulunda Türkiye Yardım Sevenler Derneği ve Bolu esnafının katkılarıyla kütüphane açıldı. Kütüphanenin okula kazandırılmasında büyük bir çaba sarfeden ve el emekleriyle destek olan okul müdürü Burçin Yetiş ile öğretmenler Erhan Turgut ve Kübra Kıraç, nasıl bir süreçten geçtiklerini anlattılar. Kütüphane ile alakalı yaptıkları çalışmaları büyük bir içtenlikle anlatan ve öğretmenler adına konuşan Kübra Kıraç şu ifadelere yer verdi: “Bizim neslimiz şimdikilere oranla daha şanslıydı. Neredeyse hepimiz sokaklarda oynayarak, büyüklerimizin bize anlattığı masallarla büyüdük. Televizyondaki kanal sayısının azlığı ya da internetin olmayışı da bizi okumaya itmiş olabilir ama bunların varlığı da bizim çocuklarımızı okumaktan mahrum bırakmamalı. Biz bu konuda bizlere ne gibi görevler düşüyor fikrine kafa yorduk. Annelerin, babaların ‘Biraz nefes alalım.’ ya da ‘Bizim de akşam bir dizi, maç keyfimiz var’ düşüncesinin hakim olduğu bir toplumda ‘biz öğretmenler ne yapabiliriz?’ dedik kısacası. Öncelikle çocuklara yaşlarına uygun, istedikleri tarzda, güncel kitaplar aldırdık. Sonra bu kitapların yeni kalması için onları kaplattık çünkü eski olanları okumak istemiyorlar. Ardından kitap değişimi sistemini başlattık. İçeriği yaşlarına uygun olduğu müddetçe ne okuduklarına karışmadık, hiçbir kitabı okuması yönünde dayatmadık. Okudukları kitabı not unsuru olarak kullanamadık, bunları yaparken de onları sıkı bir şekilde takip ettik. Baktık çocuklarımız okuyor ama güncel kitaplar çok pahalı -şahsen ben 1.Dönemde 3 kitap aldırdım diye ki alma zorunlulukları da yoktu kendi çocukları istedi- bir veliden azar bile işittim. Çok kitap aldırıyormuşum.”

“FİZYOLOJİK GÜCÜMÜZÜ KULLANDIK”

Daha sonra kütüphaneyi nasıl aktif hale getiririz üzerine kafa yorduklarını ifade eden öğretmen Kıraç ayrıca, “Okul Müdürümüz Burçin Yetiş, Teknoloji Tasarım Öğretmenimiz Erhan Turgut, Türkçe Öğretmeni olan ben bir hafta sonumuzu kütüphaneyi boyayarak geçirdik. O gün kütüphaneye dair bir sürü fikir doğdu aklımıza. Okul olarak paramız yoktu ama hayallerimiz vardı. Burçin Öğretmen bu konuda bize çok destek oldu. Biliyor musunuz kapı kapı gezdik. Artık sanayide nerede ne var biliyorum. Demirin metresi kaçaymış, parke kaça döşenirmiş, 1 metre perde kaça dikilirmiş hepsini öğrendim. Herkesten her şeyi istedik sağ olsun kimi ücretsiz, kimi gelişine, kimi de karını koyarak verdi. Parkeleri okulumuzun yardımcı personeli, Erhan Öğretmen ve Burçin Öğretmen döşedi. Yine amfiyi de kendileri yaptılar. Okul Aile Birliğimiz kütüphane için yardım çayı düzenledi. Öğretmen arkadaşlarımız bağışta bulundu ve Yardımseverler Derneği kuruluş yıldönümleri adına düzenledikleri çayın gelirinin tamamını bize bağışladılar. Erhan Öğretmen, Burçin Öğretmen ve ben psikolojik ve fizyolojik gücümüzü kullandık. Yardımcı personellerimiz (Ali, Yavuz, İsmail Bey) sağ olsunlar emeklerini ortaya koydular. Okul Aile Birliğimiz ve Yardımseverler Derneği büyük maddi destek verdiler” diye konuştu.

Açılışı geçtiğimiz günlerde yapılan kütüphanenin açılışına Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Milli Eğitim Şube Müdürleri Muvafık Kılıç ve Yücel Taşdemir, Bolu Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Hayri Mısırlıoğlu,İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, Zabıta Müdürü Hamdi Öztürk, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.