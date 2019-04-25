Öğretmenlerle toplantılarına devam ediyor

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Milli Eğitim Şube Müdürümüz Recai Yörük ile birlikte İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Öğretmenlerle toplantılarına devam ediyor

Haber: Gönül Olutürk

Okul Müdürü Hasan Aksay, idareciler ve öğretmenlerle öğretmeler odasında toplantı yapan Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe; mesleki eğitim çalışmaları, öğrencilerin mesleki eğitime yönlendirilmeleri ve 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda ilimizde kurulacak Beceri Temelli Atölyeler hakkında öğretmenlerle istişarede bulundu. Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, toplantının akabinde sınıflara girerek öğrencilerle sohbet etti, okul bünyesindeki atölyeleri gezerek öğrencilerin çalışmalarını gözlemledi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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