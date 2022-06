Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında dava açacaklar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türk Eğitim-Sen, 3 Şubat’ta kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanununun uygulanmasına yönelik Aday Öğretmenlik ve Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin iptali için 25 Mayıs tarihinde Danıştay’a başvurdu. Konuyla ilgili Türk Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Mehmet Tuncay tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“SENDİKAMIZIN UYARILARI GÖRMEZDEN GELİNDİ”

“Bilindiği gibi Türk Eğitim-Sen; öğretmenlerin kariyer planlamasının sınavla yapılamayacağını, sınavın sadece bilgiyi ölçtüğünü, oysa öğretmenlik mesleğinin sadece bilme değil, bildiğini aktarma mesleği olduğunu, bu nedenle kariyer planlamasında tek ölçütün tecrübe olması gerektiğini her fırsatta yinelemişti. Çıkarılan yönetmelikte yer alan kurs ve sınav şartının kabul edilemeyeceğini bildiren sendikamız, 10 yılını dolduran her öğretmene uzman, 20 yılını dolduran her öğretmene ise başöğretmen unvanı verilmesini talep etmişti. Ancak ne yazık ki sendikamızın bu uyarıları görmezden gelindi, MEB eğitim programı ve sınav şartından vazgeçmedi.”

“ÖĞRETMENLER ARASINDA ÇALIŞMA BARIŞINI BOZACAK”

“Dosyanın somut norm denetimi yapılmak üzere Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi talep edildi. Bu nedenle söz konusu yönetmeliğin iptali için yargıya başvuran Türk Eğitim-Sen; ayrıca iptali istenilen maddelerin dayanağı olan 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunun 6.maddesinin anayasaya aykırı olması nedeniyle somut norm denetimi yapılmak üzere dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesini talep etti. Türk Eğitim-Sen’in dava dilekçesinde ‘Öğretmenlerin kariyer basamaklarına sınav şartına bağlı ayrıştırılması, öğretmenler arasında çalışma barışını bozacak, velilerin çocuklarını uzman ve başöğretmene verme yarışına sokacaktır’ ifadelerine yer verildi.”

“SINAV ŞARTININ KALDIRILMASI GEREKMEKTEDİR”

“Türk Eğitim-Sen’in dava dilekçesinde, ‘Öğretmenlik mesleği Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda da yer aldığı üzere uzmanlık mesleği olup uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları tüm öğretmenlere kıdemine göre verilecek şekilde düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu nedenle sınav şartının kaldırılması gerekmektedir. Öğretmenlerin kariyer basamaklarına sınav şartına bağlı olarak ayrılması, öğretmenler arasında çalışma barışını bozacak, velilerin çocuklarını uzman ve başöğretmene verme yarışına sokacaktır. Sınav yapılmaksızın 10 yılını doldurmuş her öğretmen uzman, 20 yılını doldurmuş her öğretmen de başöğretmen olmalıdır.’ ifadelerine yer verildi.”

“HİZMET SÜRESİNİN UZAMASINA NEDEN OLACAK”

“Ücretli öğretmenlikte geçen sürelerin değerlendirmeye alınmamasını yargıya taşıyan Türk Eğitim-Sen dava dilekçesinde ‘Bu durum zaten uzun olan 10 yıllık hizmet süresinin daha da uzamasına neden olacaktır. Ücreti öğretmen zaten kadrolu yahut sözleşmeli öğretmenin ifa etmiş olduğu görevi aynı sorumluluk çerçevesinde aynı bakanlığa bağlı olarak yapmaktadır. Fiilen aynı görevi ifa eden kişilerin yaptıkları görevlerin yokmuş gibi değerlendirilmesi eşitlik ilkesine aykırılık arz etmektedir’ ifadelerini kullandı.”

“DANIŞTAY NEZDİNE DAVA AÇILDI”

“Yönetmeliğin uygulanması amacı ile 13.05.2022 tarihinde yayınlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge yayınlandı. Türk Eğitim-Sen söz konusu yönergenin 8. Maddesi ile uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ile ilgili Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablolarında yer alan çalışma alanlarından en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerektiği şeklindeki düzenlemenin iptali için de Danıştay nezdine dava açıldı.”

“DÜZENLEMENİN İPTALİ TALEBİYLE DE DAVA AÇILDI”

“Yine eğitim programının yaz tatilini kapsayacak şekilde yapılmasının yürütmesinin durdurulması istendi. 18.05.2022 tarihinde Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav Duyurusu yayınlanmış, duyuruda yer alan Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına göre uzman öğretmen unvanı için 180 saatlik eğitimin 18 Temmuz 2022-05 Eylül 2022 tarihleri arasında, Başöğretmenlik Eğitim Programına göre başöğretmen unvanı için 240 saatlik eğitimin 18 Temmuz 2022-19 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılması şeklindeki düzenlemenin iptali talebiyle de dava açıldı.”