Haber: Volkan Yılmaz

Geçtiğimi sezon İstanbulspor’da forma giyen sol bek Oğuzhan Berber, Boluspor’da. Yeni Teknik Direktör Ahmet Taşyürek’in raporları doğrultusunda transfer harekatını sürdüren kırmızı-beyazlılar tecrübeli sol bek ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada “Kulübümüz, geçtiğimiz sezon İstanbulspor forması giyen Oğuzhan Berber ile bir yıllık anlaşma sağladı” ifadelerine yer verildi.

OĞUZHAN BERBER KİMDİR?

10 Nisan 1992 İzmir doğumlu olan Oğuzhan Berber, Karşıyaka Belediyesi'nde futbola başladı. Daha sonra Yukatel Denizlispor, Sarayköy 1926 FK, Çaykur Rizespor, Altınordu, Yılport Samsunspor, Hes Kablo Kayserispor, Adana Demirspor ve İstanbulspor takımlarında forma giydi. Daha önce 3 kez Süper Lig, 168 kez TFF 1. Lig ve 14 kez Türkiye Kupası karşılaşmalarında forma giyen Berber, 10 kez U-21 Milli Takımında görev yaptı.