Haber: Semih Baykal

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Kazım Karsu ve yeni yönetimi Anıt Park’ta Ata’nın huzurunda buluştu. Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın da katılımıyla gerçekleşen programda ilk olarak İl Başkanı H. Kazım Karsu Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Daha sonra Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden programda ilk olarak İl Başkanı Karsu konuşarak şunları söyledi; “ Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu Yüce Mustafa Kemal Atatürk, benim iki büyük eserim vardır, bunlardan birisi Türkiye Cumhuriyeti diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi demiştir. Bizler bugün Cumhuriyet Halk Partisinin yönetimine seçilmiş olarak bu kutsal görevi yapmak üzere Atamızdan müsaade almaya, saygı sunmaya geldik. Bu saygımız sonsuza kadar sürecektir. Yüce Mustafa kemal Atatürk’ün, ilkeleri, onun devrimleri, felsefesi bizimle beraber çocuklarımıza oradan da onların çocuklarına devam edecektir” dedi.

“KONGRESİNİ YAPAMAYANLARLA MÜCADELEYE KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ”

Karsu’dan sonra konuşan Milletvekili Tanju Özcan; “Bugün güzel bir gün. Yeni yönetimler bereketli günlere imza atacaklar. Özlediğimiz bir tabloydu. Cumhuriyet Halk Partililer olarak biz artık kenetlendik. Kendi, aile içimizde yaşanan sorunları bir tarafa bıraktık. Bundan sonra şu kongresini yapamayanlarla mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz artık Bolu’da başarılı olmak için her imkana sahibiz. Bundan sonra önce yerelde sonra da genelde bu ülkenin başına bela olan iktidardan kurtarmak bizim bu millete ve kurucumuz olan Mustafa Kemal Atatürk’e olan borcumuz. Bunu gereğini getireceğinize olan inancı gözlerinde görüyorum. İyi ki varsınız. Yeni seçilen Merkez ilçe ve İl yönetimine de başarılar diliyorum.

“TOPLUMUN BÜYÜK BİR KESİMİ TERÖRİST OLARAK SUÇLANMAKTADIR”

Cumhuriyet Halk Partisi Yönetim Kurulu üyesi Remiz Kocaman’da, tekrar uzatılması gündemde olan OHAL ile ilgili parti genel merkezi tarafından 81 İlde ortak düzenlenen bir basın açıklaması yaptı. Kocaman; “Ülkemiz on sekiz aydan bu yana OHAL rejimi ile yönetilmektedir. 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe girişimi ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL, milli iradeye, demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklere yönelik bir karşı darbe halini almıştır. Darbe ve darbecilere mücadele bahanesi ile başlayan OHAL, gelinen süreçte iktidar partisinin karşısında duran tüm muhalif kesimlere yönelik bir sindirme operasyonuna dönüşmüştür. AKP iktidarı ilk günden bu yana, darbecilerle mücadele değil, tek adam düzeninin karşısında demokrasiden yana olan kesimlerle mücadele etmektir. Her geçen gün baskının sınırları genişlemekte ve sağcı solcu ayırmadan toplumun büyük bir kesimi terörist olarak suçlanmaktadır. Toplumda açılan çatlaklar genişletilerek derin çukurlar haline getirilmektedir” dedi.

“BUGÜN FETÖ YAFTASI VURULMAYA ÇALIŞILMAKTADIR”

Açıklamanın devamında Kocaman; “12 Eylül askeri darbesinde bile görülmeyen hukuk dışılıklar, insan hakkı ihlalleri ve özgürlüklerin kısıtlanması bugün Türkiye’nin normali haline getirmek istenmektedir. Yüz binlere ulaşan ihraç ve tutuklamalar dalgası, darbecilerle uzaktan yakından ilgisi olmayan yurttaşları da içine katmış, yargısız infazlarla dikta rejiminin muhalifleri cezalandırma aracı olarak kullanılmış ve kullanılmaya da devam etmektedir. İktidar partisinin FETÖ ile el ele vatanseverlere kumpas kurduğu yıllarda, bu terör örgütü ile mücadele eden ve bu yüzden cezalandırılan gazeteciler, siyasiler ve akademisyenler gibi yurttaşlara, bugün FETÖ yaftası vurulmaya çalışılmaktadır” diye konuştu.

“SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ”

Türkiye’nin dünyadan soyutlanmış bir diktatörlüğe evrilmesine izin vermeyeceklerini de söyleyen Kocaman; “Böylesi bir ortamda, Cumhuriyet Halk Partisi ilk günden bu yana Cumhuriyetin temel değerlerini savunmaya, baskı rejimine karşı parlamenter demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir. Türkiye’nin kurucusu partisi kimliği ve tarihsel sorumlulukları doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ülkemizin dünyadan soyutlanmış bir diktatörlüğe evirilmesine ve evrensel hukuk kurallarından koparılmasına seyirci kalmayacağımızı bir kez daha altını çizerek ifade ediyoruz.”

“OHAL’E ARTIK YETER, OHAL KALDIRILSIN, DEMOKRASİ İSTİYORUZ”

Son olarak Kocaman; “Toplumun tüm kesimlerini doğrudan etkileyen, iş dünyasından sivil topluma, emekçilerden yargıya, medyadan eğitime kadar, herkese dokunan OHAL’in bir kez daha uzatılması gündemde iken, CHP olarak bir çağrı yapıyoruz. 15 Ocak 2018 günü Ankara’da düzenlenecek OHAL Forumu ile sivil darbenin ülkemizde açtığı derin yarayı bir kez daha haykıracak ve tek adam rejimine karşı duran, demokrasiden yana tüm kesimlerin kendilerini ifade edeceği bir buluşmayı sağlayacağız. Bu olağanüstülüğü normalleştirmeye çalışanlara karşı CHP, Demokratik Kitle Örgütleri ve Sendikalar olarak bir kez daha ifade ediyoruz; OHAL’e artık yeter, OHAL kaldırılsın, demokrasi istiyoruz” diye ifade etti.