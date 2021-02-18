Okan Ayaz çalışmaları denetledi

Haber: G. Deniz Bakır

İl genelinde geçtiğimiz hafta sonundan itibaren etkili olan yoğun kar yağışının ardından özel idare ekipleri kar küreme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Çok sayıda personel ve iş makinesi ile ilçenin çeşitli noktalarında karla mücadele için yoğun bir mesai harcayan ekiplerin çalışmalarını İlçe Emniyet Amiri Oktay Karaoğlu ile birlikte denetleyen Dörtdivan Kaymakamı Okan Ayaz, çalışmalarda görev alan personellere kolaylıklar diledi. Aşağıdüğer, Yukarıdüğer, Aşağısayık, Yukarısayık köyleri ile diğer köylerin bağlantı yollarındaki karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyip bilgi alan Ayaz, ilçe halkının müsterih olmasını, ekiplerin sabaha kadar sahada olacağını söyledi.

Öte yanda il özel idaresi tüm ilçelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dün kapalı olan toplam 10 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı. Yapılan program kapsamında ilçe ve köy yollarını açık tutmak için tuzlama ve kar kürüme çalışmaları devam ediyor.