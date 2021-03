Okay Özcan, “bu karardan utanç duyacaklar”

Haber: Aysun Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Okay Özcan açıklamasında, “Meclis’te oy birliğiyle kabul edilmiş olan İstanbul Sözleşmesi, milletin iradesi yok sayılarak feshedilemez. 2011 yılında bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak, methiyeler düzülerek kamuoyuna açıklanan İstanbul Sözleşmesi bir gecede yok sayılması en hafif tabiriyle kadınlarımızın haklarının gasp edilmesi demektir. Cumhuriyetin aydın kadınları korkmuyor, sinmiyor, zalimlere itaat etmiyor, haklarından geri durmuyor. Onlar korku yaymaya çalıştıkça, bizim örgütlü gücümüz her geçen gün büyüyor. Onlar dallarımızı budamaya çalıştıkça, bizim köklerimiz güçleniyor. Başta TBMM olmak üzere her platformda bu sözleşmenin gereklerinin yapılmasını sağlamak için kadın hareketiyle birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Bundan sonra bulunduğumuz her alan; sokaklar, mahalleler, meydanlar dahil bizim için mücadele alanıdır. Bu iptal kararından fazla değil beş-10 yıl sonra utanç duyulacak” ifadelerini kullandı.

Vicdan sahibi her erkeğin annesi, eşi, kardeşi, arkadaşı olan ve yaşamın eşit ortağı olan kadınlarla beraber olacağını bir kez daha vurgulamak en tabi görevimiz. Biz, hep birlikte bu zulme dur diyeceğiz. Türkiye’ye aydınlık günleri bizler getireceğiz” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 10:26