Okay Özcan’dan Arzu Aydın’a: “Yüzünüz varsa sokağa çıkın”

Geçtiğimiz günlerde Tele1 kanalındaki Ayrıntılar programına konuk olarak Enver Aysever’in sorularını yanıtlayan Tanju Özcan, “Ben Erdoğan’ın o saraydan ayrıldığını göreyim. Ertesi gün ölsem de gam yemem. Sandıkta yenildiğini görmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı. Başkan Özcan’ın bu söylemi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştiren AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, “Bre çapsız, bre densiz, bre hadsiz sen kim Reis'i ağlatmak kim! Sen bu kafayla devam ettikçe bırak Türkiye'yi mazlum coğrafyadaki tüm insanlığın gözyaşlarında boğulacaksın” demişti.

Tanju Özcan’ı sert bir dille eleştiren Arzu Aydın’a cevap veren Cumhuriyet Halk Partisi Bolu/Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Okay Özcan, “Seçilmiş bir Belediye Başkanına ‘çapsız’ ‘densiz’ ‘hadsiz’ gibi hakaretler sarf etmek ne demek? Yaptığı iddia edilen olumsuz eylemler ile ilgili birinin yargılanmasını istemek bir vatandaşın temel hakkı değil mi?

MİLLETİN VEKİLİNE YAKIŞMAZ

Ülkemizde insanlar aç. Hem adalete hem barışa hem de sükûnete. Bu kadar yoksulluk, yolsuzluk ve yorgunluk yaşanırken bunlara sessiz kalıp, halkın iradesi ile alay edercesine seçilmiş bir belediye başkanına hakaretler savurmak, milletin vekiline yakışmaz. Milletin vekiline yakışan, ekonomik zorlukların altında ezilen vatandaşın, esnafın, çiftçinin derdine çare bulmak, onların seslerini duyulmayan makamlara duyurmak olmalıdır.

YÜZÜNÜZ VARSA SOKAĞA ÇIKIN

Yüzünüz varsa sokağa çıkın, esnafı ve çiftçiyi gezin. Yüzünüz varsa mazlumlaştırdığınız halkı bir dolaşın bakalım. Ne Türkiye’ye ne Bolu’ya… Sadece birilerine hizmet sağlayıp, Karaçayır’da 7 yıldır bitiremediğiniz havuzla, Bolu’ya getiremediğiniz yatırımlarla mı Başkan Özcan’ı hedef alacaksınız? Halkın feryatlarına kapattığınız kulağınızla dinlediğiniz seçilmiş Belediye Başkanı Tanju Özcan’a, halkın sesi değil rantın sesi olduğunuz ağızınızla hakaret etmeniz kabul edilemez” ifadelerini kullandı.