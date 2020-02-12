ÖKEV, Bursluluk Sınavı düzenleyecek

Haber: Ceylan Beykoz

Kaliteli eğitimi ile ilimizde faaliyetlerine devam eden Bolu Doğa Koleji, 15 Şubat Cumartesi günü Bursluluk Sınavı düzenleyecek. Sınava 4. sınıftan 11.sınıfa kadar öğrenci kabul eden okul vakfı başarılı öğrencilerin eğitimlerini desteklemek üzere yüzde 100’ e varan burs imkanı sunacak. Kontenjanla sınırlı sınav başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin www.burslulukokev.com üzerinden başvuruda bulunarak sınav saatinden en az 15 dakika önce kimlikleri ile birlikte okulda bulunmaları isteniyor.