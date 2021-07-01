Okey masaları hazırlandı



Haber: Ceylan Beykoz

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen kahvehane ve kıraathanelerin oyun kısımları için hazırlıklarını tamamladı.İçişleri Bakanlığının genelgesi ve sektör temsilcilerinin talebi doğrultusunda kahvehanelerin oyun salonları yarından itibaren yeniden misafirlerine kapılarını açacak.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamaların yarından itibaren sona ermesi, Bolu'daki işletmecileri sevindirdi.Kent merkezinde bulunan kahvehane çalışanları, iş yerlerine gelerek hazırlıklarını yaptı. Oyun masalarını temizleyen çalışanlar, oyun aletlerini de dezenfekte etti.Kahvehane çalışanı Raşit Belin yaptığı açıklamada, yeni dönem için yoğun bir temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.Belin, kahvehanede salgın tedbirleri doğrultusunda hizmetlerini sürdüreceklerini kaydetti.