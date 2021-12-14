Oksijen tankı kurulacak

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Oksijen tankı kurulacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Likit Oksijen Tankı Kurulumu ve Taşınması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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